Украина настаивает на участии Зеленского в переговорах Путина, Меркель и Макрона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство иностранных дел Украины настаивает на участии президента Владимира Зеленского в переговорах в «нормандском формате». В ведомстве отметили, что обсуждение ситуации в Донбассе невозможно без Украины невозможно. Об этом сообщает УНН.

«Убеждены, что только в полном, а не сокращенном составе "нормандии" можно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования, прежде всего обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня», — заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Ранее стало известно о предстоящих переговорах Путина, Макрона и Меркель, основной темой которых станет обсуждение ситуации в Донбассе. Переговоры пройдут, но не как мероприятие формата «нормандской четверки». О точной дате онлайн-встрече лидеров стран пока не известно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что переговоры пройдут без Зеленского.