Памфилова: США желает "оттоптаться" на выборах в России

Памфилова заявила о желании США "оттоптаться" на выборах в России. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава ЦИК России Элла Памфилова в разговоре с журналистами заявила, что выборы в США наложат отпечаток на думскую избирательную кампанию в России.

"Обязательно наложит отпечаток то, как прошли выборы в Соединенных Штатах. Прошли они, мягко говоря, как бы сказать так поприличнее, корректнее... вы все видели, как они прошли: с какими казусами электоральными, потерей бюллетеней. Сейчас возникает необходимость доказать, что у нас может быть хуже, оттоптаться на наших выборах", — сказала Памфилова в эфире канала "Россия 24".

Панфилова отметила, что причиной для соревнований между странами стали вакцина, газ, а также аспекты, связанные с электоральными процессами.

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия ответил за якобы вмешательство в президентские выборы США в ноябре прошлого года. Вашингтон готовит новые санкции против РФ. Джен Псаки после заявлений Байдена отметила, что президент не собирается выбирать выражения по отношению к России.