Пляжный сезон не за горами: Россияне скупают на AliExpress кроссовки и джоггеры

Россияне скупают на AliExpress кроссовки и джоггеры Фото: GLOBAL LOOK PRESS

AliExpress Россия провели исследование и выяснили, как россияне готовятся к пляжному сезону. KP.ru ознакомился с результатами.

Так, больше всего пользователи предпочитают заказывать товары для поддержания формы и уделяют особое внимание спортинвентарю. Рост спроса за первые три недели марта на эту категорию товаров специалисты связали с подготовкой граждан к пляжному сезону и их возврату к активному образу жизни после зимнего периода.

- Россияне часто покупают товары для бега от российских продавцов. В марте 2021 года оборот кроссовок для бега вырос в 3,4 раза, а спрос на специальные джоггеры увеличился почти в 2 раза. В среднем россияне готовы потратить на кроссовки от 2 до 7 тысяч, а на джоггеры - до 1,5 тысячи рублей, - рассказали аналитики AliExpress Россия.

Также отмечается, что спросом начал пользоваться еще один вид одежды для бега - специальные бра-топы. Оборот этой категории тоже вырос более чем в 2 раза.

Кроме правильных и удобных вещей для спорта граждане закупаются витаминами и спортивным питанием. В этой категории интерес пользователей вырос в 5,14 раз.

Без внимания покупателей не остались и товары для гимнастики. Популярность среди них выросла в марте в полтора раза. Наиболее популярными стали скакалки, мячи, кольца и ленты.