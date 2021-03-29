113 судов пройдут через Суэцкий канал до утра 30 марта

Из-за инцидента в Суэцком канале застряли 422 судна. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что 30 марта по водной артерии должны пройти 113 судов.

"Мы работаем над прекращением скопления судов. 113 кораблей пересекут канал с вечера сегодня до 8 утра [09:00 мск] завтра, составлен график для ликвидации образовавшейся пробки с обеих сторон", - сказал он в понедельник, 29 марта, на пресс-конференции.

Он отметил, что в мировой истории еще не было подобного случая, когда севшее на мель судно вызволено без последствий: без жертв, утечки масла и загрязнения окружающей среды. Также он подчеркнул, что план разгрузки контейнеровоза не понадобился.

"Миссия была сложной, но она была выполнена в рекордно короткие сроки. Антикризисное управление полагалось на дноуглубительные работы, буксировку и вывод контейнеровоза на фарватер. Снижение его веса было крайней мерой, и нам удалось избежать этого самого сложного и дорогостоящего сценария. Но у у нас было четкое представление, как это сделать", - сказал он, отметив, что президент ас-Сиси поставил задачу ликвидировать проблему и сохранить репутацию Египта.

Напомним, что 23 марта, в Суэцком канале в следствии сильной песчаной бури сел на мель один из крупнейших контейнеровозов мира "Ever Given". Он полностью перегородил проход для других судов. Своего прохода ожидали более 400 кораблей. специалисты сообщили, что из-за блокировки канала задерживаются поставки нефти на сумму более $400 миллионов.