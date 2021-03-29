Хоккеисты "ЦСКА" обыграли "Локомотив" и вышли в полуфинал Кубка Гагарина

Хоккеисты московской команды ЦСКА в решающем матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина одержали победу в матче с ярославским "Локомотивом". Игра, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0). Таким образом ЦСКА смогли выйти в полуфинал Кубка Гагарина.

В команде москвичей шайбы на деловой арене в ворота соперников удалось забросить хоккеистам Мэту Робинсону на 8-й минуте матча и Максиму Шалунову на 13-й минуте. Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон смог отразить 24 броска и в третий раз в текущем плей-офф защитил свои ворота.