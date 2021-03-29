В Минэнерго сообщили об избытке топлива на российском рынке

В России баланс производства и потребления бензина перед началом ремонта нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) избыточен.

Отмечается, что в стране уровень запасов топлива на данный момент уже вырос до отметки в 1,66 миллиона тонн (когда на начало 2021 они составляли около 1,2 миллиона тонн).

- Запасы уже выросли до 1,66 миллиона тонн. Поэтому рисков дефицита сейчас нет, период ремонтов и обслуживания нефтеперерабатывающих заводов пройдем без перебоев, - рассказал в интервью kp.ru заместитель главы ведомства Павел Сорокин.

Таким образом, баланс производства и потребления в России избыточен.

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