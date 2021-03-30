США готовы "оживить" партнерство с Украиной для поддержки плана Зеленского

В Белом доме заявили, что США намерены "оживить" стратегическое партнерство с Украиной, чтобы поддержать президента Владимира Зеленского.

- Администрация американского лидера Джо Байдена готова вновь оживить наше стратегическое партнерство в поддержку плана президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации повестки дня реформ, - сообщила представитель Белого дома Эмили Хора по итогам разговора советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой президентской администрации Украины Андреем Ермаком.