На Украине оценили риски начала войны с Россией

На Украины оценили риски начала войны с Россией Фото: REUTERS

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак оценил риски начала войны с Россией.

По его словам, на данный момент генштаб ВС страны не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Украиной, однако угроза такого развития событий есть.

- Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся - и там будет война? <...> завтра ее не будет. <...> Мы сегодня не видим тех факторов, которые должны быть (для военного конфликта). Но, конечно, угроза есть. И есть она, прежде всего, по той причине, что Россия не отказалась от своих планов, - высказался Хомчак в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман.