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Здоровье30 марта 2021 1:30

Врач перечислил продукты с "плохими жирами"

Эксперт объяснил, почему стоит избегать их употребления
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Врач перечислил продукты с "плохими жирами"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач из Германии Томас Фрилинг перечислил опасные, по его мнению, для кишечника продукты.

Фрилинга рассказал, что лучше всего воздерживаться от употребления продуктов, в составе которых большое содержание сахара. Это же касается и обжаренных или копченых колбасных изделий. Кроме этого, врач отнес к категории "плохих жиров" маргарин, майонез и сало.

- Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые спустя время делают его более восприимчивым к заболеваниям, - объяснил специалист в статье для Focus.

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