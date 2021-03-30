Врач перечислил продукты с "плохими жирами" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач из Германии Томас Фрилинг перечислил опасные, по его мнению, для кишечника продукты.

Фрилинга рассказал, что лучше всего воздерживаться от употребления продуктов, в составе которых большое содержание сахара. Это же касается и обжаренных или копченых колбасных изделий. Кроме этого, врач отнес к категории "плохих жиров" маргарин, майонез и сало.

- Неправильная пища распространяет в кишечнике вредные бактерии, которые спустя время делают его более восприимчивым к заболеваниям, - объяснил специалист в статье для Focus.