Санкции Канады назвали безобидными для экономики России

Новые санкции Канады, направленные против России из-за Крыма, являются безобидными для для экономики страны, но оставляют неприятный осадок. такое мнение выразил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

- Режим санкций по Крыму в Канаде действует давно, с 2014 года. Канада является частью санкционной коалиции наряду с 41 другой страной, которые по Украине и Крыму ввели против нас санкции. Меры эти можно считать для экономики безобидными, и большой погоды для наших торговых отношений они не сделают, - объяснил аналитик РИА Новости.

Ранее сообщалось, что МИД Канады объявил о расширении санкций против России из-за Крыма. В санкционный список кроме россиян оказались включены и некоторые граждане Украины.