Россиянам назвали способ, как проверить перерасчеты за отопление

В России жителям многоквартирных домов недавно пришли квитанции с перерасчетом за отопление. О том, как и действительно ли коммунальные организации делают перерасчет, рассказали эксперты некоммерческого партнерства "Национальный жилищный конгресс".

Отмечается, что плату за отопление в домах, где есть счетчики тепла, начисляют одним из двух способов: либо только во время отопительного сезона (тогда зимой квартплата выше, чем летом), либо равномерно в течение года. Об этом пишет "Российская газета".

Так, если год оказался холоднее прошлого, то жильцов попросят доплатить разницу. В случае обратной ситуации может казаться, что жильцы переплатили.

Напомним, что в этих расчетах учитывается не зима и не отопительный сезон, а календарный год - с 1 января по 31 декабря.