Врач-психиатр рассказал, как побороть лень

Врач-психиатр Евгений Фомин рассказал, что лень может возникать у человека как физиологическим, так и ментальными причинами.

По словам доктора, прежде всего нужно понять идет ли речь о простой усталости организма, например, от работы или же это связано с эмоциональным состоянием. Фомин отмечает, что проявление лени говорит о недоверии человека к себе и отсутствием уверенности в том, что он сможет выполнить поставленную задачу. Однако есть ряд способов, которые помогут избавиться от этого состояния.

- Либо человек берет себе отдых и уезжает отдыхать, либо идет на психотропную терапию к психиатру принимать препараты, либо идет к психотерапевту, коучу или психологу, - рассказал врач на радио Sputnik.