Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 марта 2021 5:16

Синоптики предупредили россиян о туманах и метелях в ряде регионов

Специалисты перечислили субъекты РФ, где ожидается непогода
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

В России на этой неделе прогнозируются сильный снег, метели и туман. Все эти погодные явления могут существенно затруднить движение транспорта на территории 10 регионов четырех федеральных округов страны. Об этом россиян предупреждают специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС (ВНИИ ГОЧС).

- До конца текущей недели ожидается возникновение ЧС и происшествий, связанных с затруднением движения всех видов транспорта, в Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской и Оренбургской областях, Республике Северная Осетия (Алания), - говорится в сообщении на сайте ведомства.