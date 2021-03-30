Депутат Рады раскритиковал украинскую власть за желание Киева "забросать трупами границу с Россией"

Депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин жестко раскритиковал действующую власть на Украине.

По его мнению, вместо того, чтобы приумножать то, что уже есть, Киев намерен действовать в обратную сторону.

- Когда мы слышим этот вой про десоветизацию, декоммунизацию - да у нас вся страна построена этими самыми коммунистами! И мы, вместо того, чтоб всем этим пользоваться и преумножать, пытаемся все это развалить и уничтожить, мотивируя борьбой с Россией. Они хотят трупами украинцев забросать российско-украинскую границу! Они сумасшедшие, - заявил Кузьмин в эфире телеканала "Первый независимый".