Канада приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca для людей младше 55 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада приостанавливает использование вакцины англо-шведской компании AstraZeneca для людей в возрасте младше 55 лет по причине опасности возникновения тромбов.

Соответствующую рекомендацию Министерству здравоохранения страны дал Национальный консультативный комитет Канады по иммунизации (NACI). Ведомство назвало такую паузу мерой предосторожности.

«Существует значительная неопределенность в отношении пользы от вакцинирования AstraZeneca взрослых людей в возрасте до 55 лет с учетом потенциальных рисков», - приводит Associated Press слова заместителя председателя Национального консультативного комитета по иммунизации Шелли Дикс.

Доктор Джосс Реймер из целевой группы по внедрению вакцины в канадская провинция Манитобе заявила, что случай тромбоза выявляется примерно у одного из 100 тысяч или одного из миллиона людей, привитых данным препаратом, уточнив, что обычно это происходит между четвертым и 20-м днями после укола.

Напомним, ранее компания AstraZeneca сообщила о безопасности вакцины на фоне приостановки ее применения в ряде стран. На то время в Евросоюзе и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у привитых данным препаратом.