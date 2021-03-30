Последние новости на утро 30 марта 2021: В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 весной 2021 года

Важные новости утра Фото: Иван МАКЕЕВ

Последние новости на утро 30 марта 2021 года. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная спрогнозировала заболеваемость COVID-19 весной 2021 года. По ее мнению, в этом году еще возможны суточные колебания по заразившимся, но такие незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций. При этом она отметила, что рост инфицированных вряд ли достигнет показателей осеннего пика.

Минэнерго объясняет: почему бензин дорожает, когда дешевеет нефть. В интервью kp.ru заместитель главы ведомства Павел Сорокин объяснил, что происходит на российском рынке топлива и от чего зависят цены на заправках.

Власти Австралии объявили о введении адресных финансовых санкции и запрете на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний. Это связано со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста.

В России на этой неделе прогнозируются сильный снег, метели и туман в 10 регионах. В частности речь идет о Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской и Оренбургской областях, Республике Северная Осетия (Алания). Непогода может затруднить движение транспорта, предупреждают синоптики.

В Татарстане в городе Зеленодольске произошел хлопок газа в жилом многоэтажном доме. В результате случившегося один человек погиб, шесть человек пострадали и шесть квартир оказались разгромлены от мощной волны взрыва.

В России за январь и февраль 2021 года на 11,8% выросло число коррупционных преступлений. Почти половина из них связана со взяточничеством. По сравнению с прошлым годом, за два месяца число случаев дачи и получения взяток выросло на 21,1%.

Французский дайвер и пятикратный чемпион по фридайвингу Артур Гарен-Боэри установил новый мировой рекорд по самому длинному фридайвингу подо льдом. Он проплыл подо 120 метров (394 фута) и задержал дыхание почти на три минуты, преодолев расстояние без ластов и перчаток.