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В мире30 марта 2021 7:32

Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «наглым американским попугаем»

Пхеньян резко отреагировал на предложение Сеула наладить диалог
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Сестра Ким Чен Ына назвала лидера Южной Кореи «наглым американским попугаем»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель директора департамента информации Центрального Комитета Трудовой партии Кореи Ким Е Джон, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, подвергла критике президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, осудившего КНДР за ракетные пуски и призывавшего к продолжению диалога.

Ранее лидер Южной Кореи осудил пуски баллистических ракет, отметив, что две Кореи и США «должны стараться продолжать диалог, действия, которые осложняют его, нежелательны».

Младшая сестра лидера Северной Кореи отметила, что «не в силах сдержать ошеломление» от высказываний южнокорейских политиков. «Это действительно апогей наглости», — заявила она.

Как она считает, южнокорейский лидер в своих словах противоречит сам себе, поскольку в речи в июле прошлого года он назвал ракетные испытания Южной Кореи «попытками построить мир и диалог».

Ким Ё Чжон заявила, что Северная и Южная Кореи провели одинаковые пуски баллистических ракет, но Сеул называет свои испытания необходимостью ради мира и диалога, а действия Пхеньяна называют нежелательным делом, вызывающим тревогу и затрудняющим атмосферу диалога. «Невозможно не поразиться такому цинизму», - отметила сестра северокорейского лидера.

По ее словам, нелогичное и наглое поведение Южной Кореи «как две капли воды похоже на разбойнические действия США», которые «придираются» к КНДР, называя его меры по самообороне угрозой международному сообществу.