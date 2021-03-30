Песков: Путин готов вернуться к идее саммита «пятерки» СБ ООН

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Идея саммита «пятерки» Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) в настоящее время не стоит на повестке дня, однако президент России Владимир Путин готов к ней вернуться. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, на сегодняшний день «вряд ли можно сказать, что эта идея стоит на повестке дня».

«У меня нет сомнений, что президент Путин готов к ней вернуться в любой момент. Но при отсутствии желания как минимум у американцев эта идея сейчас мало реализуема», - сказал он в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник, 30 марта.

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН российский лидер выдвинул 23 января прошлого года.

Как писал сайт kp.ru, в ходе интервью Песков также прокомментировал выполнение Минских соглашений. По его словам, с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский продвинуться в реализации Комплекса мер по выполнению данного договора.