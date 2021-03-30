Песков: при Зеленском не удалось продвинуться в реализации выполнения Минских соглашений

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

При президенте Украины Владимире Зеленском продвинуться в реализации Комплекса мер по выполнению Минских соглашений не удалось. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Можно констатировать, что при президенте Зеленском не удалось продвинуться ни на йоту в реализации как минского комплекса мер, так и последующих договоренностей», - сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты», отметив, что с «нормандским форматом» дела «обстоят плохо».

Кроме того, Песков указал на нагнетание напряженности на линии соприкосновения. По его словам, за последние полгода российская сторона неоднократно слышала, что «Киев уже считает мертвыми минские договоренности», а также, что «эти соглашения невыполнимы, нужны новые документы и так далее».

«Вот это, наверное, самое опасное», - заявил он, подчеркнув, что, кроме Минских договоренностей, нет ничего, на чем можно было бы выстраивать международные усилия по урегулированию в Донбассе.

Пресс-секретарь российского лидера также выразил надежду, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия.

Как отметил представитель Кремля, Москва пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, но пока этого не удается сделать, с Киевом говорить сложно