Песков считает, что до полного запрета иностранных интернет-платформ Россия не дойдет

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

До полного запрета иностранных интернет-платформ в России не дойдут, выступать за это глупо. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Хотелось бы надеяться, что мы до этого не дойдем, что будут найдены пути решения конфликта. Никто не хочет полного запрета, было бы глупо выступать за это», - заявил представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты», указав на необходимость «вынудить» соблюдать эти компании российские правила.

Пресс-секретарь российского лидера также заявил, что глава государства неоднократно говорил о необходимости найти золотую середину между приоритетом свободы интернета и его регламентированием.

«Чем больше жизни там (в интернете), тем больше там должно быть правил. И это должны быть общие правила игры для всех, в том числе и для зарубежных компаний, потому что у интернета нет границ», - заявил Песков, отметив, что иностранные компании в отношении различных стран, где они работают, должны придерживаться местных правил и норм.

Как отметил представитель Кремля, не все компании готовы идти на диалог, при этом не каждая компания может себя застраховать от того, чтобы стать инструментом в руках других стран.