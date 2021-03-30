Производители предупредили о 15% росте цен на молоко из-за эко-сбора Фото: Мария ЛЕНЦ

Цены на молоко могут вырасти на 10-15% - такой неутешительный прогноз дают производители продукции. Причина в экологическом сборе, который начнет действовать в стране с 1 января 2022 года.

С этого момента производители будут обязаны утилизировать всю упаковку.

Замглавы комитета московской ТПП по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова обеспокоена ситуацией. Она подчеркивает, что эко-сбор совпадет с запуском цифровой маркировки, что тоже скажется на цене для конечного потребителя.

В связи с этим Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о переносе сроков по запуску эко-сбора.

В письме отмечается, что по действующей ставке экосбор составляет 1,4% от стоимости литра молока, после повышения в 2022 году тариф поднимется до 3,5%.

- В таком случае субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, которую государство выделяет на литр товарного молока, будет в два раза ниже, чем затраты молокоперерабатывающих предприятий на экологический сбор, - отмечается в письме РСПП.

В документе приводятся цифры: в 2020 году объем госпомощи составил 9,4 млрд рублей. А затраты на новый эко-сбор могут составить порядка 19,2 млрд рублей.

Пока каких-либо реакций на письмо Союза не поступало. Но в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко отметили, что существующие экологические реалии обязывают утилизировать весь объем упаковки, поступающий на рынок.

- После утраты потребительских свойств товара, упаковка мгновенно становятся мусором. Финансовая нагрузка за ее утилизацию ложится на плечи граждан, - объяснил «Известиям» представитель вице-премьера.

Тем временем россияне стали больше внимания уделять экологическим проблемам. Согласно опросу, с начала самоизоляции каждый четвертый житель нашей страны взглянул на экологическую проблему по-другому, сообщает ОТР.