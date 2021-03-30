Трамп запустил новый сайт для общения со своими сторонниками

Дональд Трамп Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп создал новый сайт для общения со своими сторонниками. Портал под названием 45office.com стал доступен во вторник, 30 марта.

Офис экс-президента США пообещал «сохранить великолепное наследие администрации Трампа», при этом продвигая программу «Америка прежде всего». Кроме того, создатели сайта обещают информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества для построения «поистине великого будущего Америки».

На новом портале содержатся информация, подводящая итоги работы бывшего американского лидера в Белом доме. Присутствует и страница, где сторонники Трампа могут отправить комментарии экс-президенту, запросить персональное приветствие, а также можно заполнить бланк со своими контактными данными, оставив заявку на приглашение политика и его супругу Меланию Трамп на какое-либо мероприятие или на их приветствие по какому-то особому случаю.