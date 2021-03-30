Правительство опровергло сообщения о возможном подорожании молока из-за экосбора Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России опровергает сообщения о возможном увеличении цен на молоко из-за экосбора. Об этом сообщили в пресс-службе вице-премьера России Виктории Абрамченко, где указали на то, что экосбор существует уже несколько лет.

«В правительстве опровергли сообщения о возможном росте цен на молоко. Экосбор существует несколько лет, а новый механизм расширенной ответственности производителей не подразумевает введения какой-либо фискальной нагрузки», - говорится в заявлении пресс-службы аппарата вице-премьера.

Как писал сайт kp.ru, ранее появилась информация, что цены на молоко могут вырасти на 10-15 процентов. Как сообщала, газета «Известия», производители указали на экологический сбор, который начнет действовать в стране с 1 января 2022 года. С этого момента производители будут обязаны утилизировать всю упаковку. В письме отмечается, что по действующей ставке экосбор составляет 1,4 процентов от стоимости литра молока, после повышения в 2022 году тариф поднимется до 3,5 процента.