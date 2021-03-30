После проблем в Европе вакцину AstraZeneca переименовали в Vaxzervia Фото: REUTERS

После проблем в Европе вакцину англо-шведской компании AstraZeneca, поставки которой приостановлены во многих странах, было решено переименовать. Новым названием препарата стало Vaxzevria.

Как уточняется на сайте Агентства медицинских продуктов Швеции, смена названия не несет с собой изменений других параметров вакцины, однако маркировка, а также упаковка препарата с новым названием может отличаться.

Напомним, ранее компания AstraZeneca заявила о безопасности своей вакцины на фоне приостановки применения данного препарата в ряде стран. На то время в Евросоюзе и Великобритании было зафиксировано 15 случаев образования тромбоза глубоких вен и 22 случая тромбоэмболии легочной артерии у вакцинированных данным препаратом.

Как писал сайт kp.ru, накануне стало известно о приостановке использование вакцины AstraZeneca для людей в возрасте младше 55 лет в Канаде.