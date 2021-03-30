Песков объяснил, почему Путин не хочет завести страницы в соцсетях

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не собирается тратить время на ведение страницы в социальных сетях, и не хотел бы, чтобы его личный аккаунт за него вели другие люди. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он говорит, что это же будет, по сути, не его аккаунт, а кого-то другого. Тратить время на его ведение президент же не будет. Но, чтобы, допустим, я, его пресс-секретарь, вёл за него соцсети, он тоже не хочет», - сказал представитель Кремля в интервью «Аргументам и фактам», опубликованном во вторник, 30 марта.

По словам Пескова, российский лидер считает, что ведение страницы за него «было бы нечестно и неправильно».

Как отметил пресс-секретарь главы государства, Путин получает всю необходимую информацию из ежедневных дайджестов, которые ему готовят сотрудники администрации. Песков добавил, что приукрасить что-либо или скрыть какую-либо информацию от российского лидера просто невозможно.