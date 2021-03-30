Песков: Россия надеется, что ситуация в Донбассе не перерастет в боевые действия

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия надеется, что напряженность в Донбассе не перерастет в боевые действия. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы искренне надеемся на то, что на это безумие никто не пойдет. Очень надеемся на это. Тут больше нечего сказать», - заявил представитель российского лидера в интервью газете «Аргументы и факты», опубликованном во вторник, 30 марта.

Песков напомнил, что российская сторона пытается найти выход из тупика по украинскому направлению, однако на данный момент этого не удается сделать, поскольку с Украиной говорить сложно.

«Пытаемся найти выход из этого замкнутого круга с нашими коллегами из Берлина и Парижа. И из Киева. Но с Киевом говорить весьма сложно. Пока не получается найти выход», - сказал он.

Как писал сайт kp.ru, в ходе своего интервью Песков также прокомментировал выполнение Минских соглашений. По его словам, с того момента, как президентом Украины стал Владимир Зеленский продвинуться в реализации Комплекса мер по выполнению данного договора так и не удалось.