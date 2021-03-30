Песков заявил, что возможные провокации перед выборами в Госдуму будут пресечены

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидер Дмитрий Песков, говоря о возможности протестов перед выборами в Государственную думу, заявил, что страну ждет повышенная политическая активность, однако если будут провокации, то они будут пресекаться.

«Так или иначе нас ждет, конечно, повышенная политическая активность. Все-таки предвыборная кампания всегда связана и с дискуссиями, и с дебатами. Это всегда активная пора. Но у меня нет сомнений в том, что если будут иметь место провокации, то они будут пресекаться», - заявил представитель Кремля в интервью «Аргументам и фактам».

Напомним, выборы в Государственную думу должны состояться в текущем году в третье воскресенье сентября (19 сентября). Одновременно с этим также будут проходить региональные и муниципальные выборы.

В единый день голосования в этом году должны пройти прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в трех высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний), а также 39 региональных парламентов.