Около 25 грузовиков сгорели при пожаре в промзоне на северо-востоке Москвы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В результате крупного пожара в шиномонтаже на северо-востоке Москвы полностью сгорели порядка 25 грузовых автомобилей. Как сообщают в экстренных службах столицы говорят, по предварительным данным речь идет об умышленном поджоге.

«Предварительно - умышленный поджог», - приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб Москвы.

Как уточняется, возгорание произошло по адресу улица Стартовая, дом 1, строение 1. Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров. Пожар ликвидирован.

В экстренных службах сообщили, что сгорели около 25 автомобилей. В зоне происшествия также находятся полуприцепы с дизельным топливом.

Напомним, накануне, 27 марта, загорелось здание склада, расположенного на территории парка Горького в столице. Складское помещение на Крымском валу горело на площади около 200 квадратных метров. Данных о пострадавших в МЧС не поступало.