Песков: многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие россияне по-прежнему подозрительно относятся к прививкам в целом, однако пример президента России Владимира Путина может придать динамику всему процессу вакцинации в стране. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается того, почему люди не спешат делать прививки, мне кажется, это наши национальные особенности. По-прежнему много людей, которые весьма подозрительно относятся в целом к прививкам», - сказал представитель Кремля в интервью газете «Аргументы и факты».

Как писал сайт kp.ru, в своем интервью Песков заявил, что вакцинация станет единственным способом борьбы с коронавирусной инфекцией, и призвал усиливать пропаганду вакцинации.

Напомни, президент России привился от коронавирусной инфекции неделю назад - во вторник, 23 марта, как и обещал днем ранее во время совещания с разработчиками вакцин. После прививки Путин чувствовал себя хорошо, более того – на следующий день у него состоялся полноценный рабочий день.