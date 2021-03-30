Мошенники стали в три раза чаще воровать деньги со счетов россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Преступники стали в три раза чаще воровать деньги со счетов россиян. По данным Генеральной прокуратуры, в январе 2021 год было зафиксировано 11,8 тысяч случаев – это на 30,4% больше, чем годом ранее.

Больше всего подобных случаев фиксируется в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области.

Не менее популярны различные схемы мошенничества. За январь их было зарегистрировано 24 тысячи. Это на 7,6% больше, чем в январе 2019 года.

Большинство подобных схем происходят с помощью IT-технологий. А вот преступления с «живым» участием – сокращаются.

Например, на треть реже стали проникать в жилье, чтобы что-то украсть. Показатели карманного воровства снизились на 30,8%. На 28,7% стало меньше грабежей, а число зафиксированных разбоев сократилось на 17,8%.

В отчете ФинЦЕРТ Центробанка тоже отмечается, что преступники стали активнее пользоваться современными средствами. В 84% случаев они воздействуют на предполагаемую жертву по телефону. В 16% случаев граждане получают SMS или сообщения в мессенджерах от злоумышленников.

К сожалению, пока блокировки номеров мошенников не приносят больших результатов. В 2020 году операторы сотовой связи заблокировали 26,4 тысячи сомнительных номеров, с которых поступали звонки и велась рассылка.

Помимо этого, регулятором были установлены 7,7 тыс. сайтов, маскирующихся под продажу авиа/железнодорожных билетов, обмен валют, а также более 1 тыс. сайтов лжебанков и страховых организаций, пишет газета «Известия».

Тем временем, 61% россиян считают, что бороться с мошенниками, которые выдают себя за интернет-торговцев, должны правоохранительные органы. 11% считают, что надеяться нужно только на себя, сообщает RT.