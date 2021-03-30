Путин посмертно наградил орденом Мужества австрийку, укрывшую двух советских пленных в 1945 году

Награждение состоялось по инициативе Фонда Александра Печерского

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества жительницу Австрии Марию Лангталер, чья семья в 1945 году укрыла двух советских военнопленных, которые бежали из концлагеря Маутхаузен.

«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении советских военнопленных в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, наградить орденом Мужества Лангталер Марию, гражданку Австрийской Республики (посмертно)», - говорится в указе российского лидера, опубликован на официальном портале правовых актов.

Восстание пленных советских офицеров в 20-м блоке Маутхаухена произошло 2 февраля 1945 года. На поиск беглецов были брошены отряды СС, а также ополчение и местное население. Большинство бежавших были пойманы и убиты, спастись смогли лишь единицам. Мария Лангталер с мужем и детьми вплоть до окончания войны укрывали в своем доме двух советских военных, Михаила Рыбчинского и Николая Цемкало. Они спасли советских солдат, несмотря на опасность быть расстрелянными.

Награждение состоялось по инициативе Фонда Александра Печерского, которую в прошлом году поддержал министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

В 2020 году в мемориале Маутхаузен прошла траурную церемонию, посвященную 75-летию восстания и побега из концлагеря. В декабре на телеэкран вышел документальный фильм Фонда Александра Печерского «Непокоренные: герои блока смерти», в котором о тех событиях рассказала Анна Хакль, дочь Марии.