Песков исключил возможность объединения России и Беларуси

Дмитрий Песков заявил об отсутствии переговоров по объединению РФ и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Максимально возможная интеграция России и Беларуси была бы в интересах обеих стран, но о полном объединении двух государств речи не ведётся, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он также отметил, говоря о ситуации в Беларуси, что Россия никогда не вмешивалась "и не имеет планов вмешиваться во внутренние белорусские дела".

Пресс-секретарь президента России напомнил в интервью газете "Аргументы и факты", что между двумя странами заключён союзный договор, в котором прописана "определённая последовательность шагов по углублению интеграции" в рамках договора.