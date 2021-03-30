Бесплатного банкротства без суда в России добились около 300 граждан Фото: REUTERS

В марте текущего года появились первые россияне, получившие статус банкрота по новой внесудебной процедуре. Число обанкротившихся по-новому, с использованием облегченной процедуры, россиян подсчитал Единый федеральный реестр сведений о банкротстве («Федресурс»).

Упрощённая схема, по которой заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ), заработала с 1 сентября 2020 года. Согласно новому правилу, процедура банкротства физлица может быть проведена без суда. Для этого человек должен доказать, что его долг не превышает 500 тысяч рублей, а также он не обладает достаточным имуществом и другими финансовыми возможностями для погашения долга.

Согласно приведенным данным, по данным на 29 марта, до завершения процедуры, дошли только 14,5 процента из 8,7 тысячи первых заявителей. Таким образом, банкротами по упрощенной схеме в России смогли стать 283 человека.

«По закону должники, чьи обращения о финансовой несостоятельности были приняты на рассмотрение, должны ждать до завершения процедуры полгода. Для первых заявителей срок истёк в этом месяце: на 29 марта новых банкротов насчитывалось 283 человека», - передает РБК со ссылкой на статистику «Федресурса».

При этом всего в сентябре 2020 года в МФЦ поступило около 1,9 тысячи обращений об упрощенном банкротстве, но до рассмотрения дошло менее 400. По существу ходатайства были удовлетворены в 73,8 процента случаев.