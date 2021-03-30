Не менее 45 человек погибли в давке на церемонии прощания с умершим президентом Танзании

Джоном Магуфули Фото: REUTERS

По меньшей мере 45 человек погибли в давке на церемонии прощания с умершим президентом Танзании Джоном Магуфули, который скончался в возрасте 61 года.

Как передает местная газета Citizen, в давке, которая образовалась во время прощания с главой Танзании, пострадали еще не менее 37 человек. Ранее сообщалось о пяти погибших.

Напомним, Джон Магуфули умер 17 марта. Вице-президент Танзании заявила, что причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее глава государства находился в больнице в Кении из-за заболевания коронавирусом и проблем с сердцем. До своего заражения президент отрицал пандемию COVID-19. Танзания не предоставляла данные по статистике о заболевших и умерших от коронавируса, начиная с мая 2020 года. За все время в стране по предоставленным данным, было выявлено более 500 случаев инфицирования граждан COVID-19. Также известно, что в стране зафиксировали 21 смерть.