Правительство РФ продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло Фото: Евгения ГУСЕВА

Правительство России продлило соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Согласно решению кабмина, цены на сахарный песок останутся в рамках соглашения до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Соответствующие постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как уточняется, речь идет о специальных договорах, заключаемых Минсельхоз и Минпромторг с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Соглашения фиксируют стоимость одного килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и не выше 46 рублей для розничных покупателей. Один литр масла, согласно договору, должен быть на уровне 95 и 110 рублей, соответственно.

В документе напоминают, что срок действия ранее заключённых соглашений истекал 1 апреля текущего года, что могло привести к удорожанию данных продуктов.

Отмечается, что принятое решение о стабилизации цен входит в комплекс мер по снижению стоимости на продовольствие, разработанный кабмином по поручению президента России Владимира Путина. Для оперативного реагирования на ситуацию была сформирована межведомственная рабочая группа, руководителем которой назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.