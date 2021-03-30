В США считают, что в стране может начаться четвертая волна коронавируса Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах может начаться четвертая волна эпидемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски.

По его словам, это может произойти, если американские граждане не начнут соблюдать все меры предосторожности, а также если в стране не ускорятся темпы вакцинации от COVID-19.

«Мы наблюдаем всплеск заболеваний», - приводит газета The Hill слова главы ЦКПЗ, которая указала на то, что за последнюю неделю ежедневно выявляли около 60-70 тысяч случаев новых заражений коронавирусом.

Как она отметила, новые показатели на 10 процентов больше, чем за предыдущую неделю. Кроме того, она отметила увеличение за тот же период число госпитализаций - с 4 600 до 4 800 в день.

Валенски полагает, что преждевременно отменять или ослаблять введенные на фоне пандемии коронавируса ограничения, хотя губернаторы ряда штатов уже идут на это. Она сообщила, что собирается пообщаться с губернаторами, чтобы убедить их «воздержаться от подобных шагов».

Согласно данным Worldometer, по состоянию на вторник, 30 марта, в США зарегистрировано более 31 миллиона случаев заболевания коронавирусной инфекцией, жертвами вируса стали свыше 563,2 тысячи человек.