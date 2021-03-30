Песков: у Путина много коллег, с кем выстроены доверительные отношения

Дмитрий Песков рассказал, с кем из коллег Путин выстроил доверительные отношения
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у президента России Владимира Путина много коллег, с кем у него сложились доверительные отношения.
При этом отметил, что ни с кем из действующих мировых политиков у Путина не было тесных форматов общения.
- Хотя, безусловно, есть лидеры, с которыми Путин провёл многие-многие часы, - отметил Песков в интервью изданию "Аргументы и факты".
Такими коллегами президента Путина его пресс-секретарь назвал председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди и президента Беларуси Александра Лукашенко.
- Таких много, с кем выстроены достаточно доверительные отношения, - добавила Дмитрий Песков.