Аналитик спрогнозировал рост процентных ставок по кредитам Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С 1 апреля 2021 ряд коронавирусных льгот, которые были представлены должникам банков, отменят. Эксперты рынка полагают, что теперь будет сложно не только получить новую рассрочку или добиться перекредитования, но и взять кредит под льготных процент.

- Я думаю, что повышение кредитных ставок неизбежно не только по ипотеке, но и по всем банковским кредитам физических лиц, - отметил в беседе с Life.ru Глеб Задоя, ведущий финансовый эксперт компании «Аналитика онлайн».

Аналитик напомнил, что банки не будут работать себе в убыток и диверсифицируют свои риски.

-После отмены различных льгот, введенных ЦБ, банки воспользуются случаем. На какое-то время рост кредитных ставок был заморожен, но теперь показатели медленно, но верно пойдут вверх, - заключил эксперт.

Скорее всего, это скажется на объеме выданных кредитов, но рост процентной ставки все компенсирует банкам.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган напомнил россиянам, что после 1 апреля банки, скорее всего, будут настаивать на активном погашении займов.