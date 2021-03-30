Заслуженный врач России рассказал, почему пожилым людям необходимо прививаться от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пожилым людям показана вакцинация от коронавируса, поскольку риск заболевания у них очень высок. Об этом рассказал заслуженный врач России Владимир Круглый, отметив, что особенно это касается граждан с целым «набором» сопутствующих заболеваний.

«При новой коронавирусной инфекции граждане 60+, 65+ составляют основную группу риска… Среди этой группы отмечается наибольшая летальность, отмечается тяжелое течение коронавирусной инфекции, и поэтому, безусловно, в этой группе людей особенно важна своевременная прививка от COVID», - приводит РИА Новости слова специалиста, который отметил, что это можно увидеть не только в нашей стране, но и во всем мире.

Как считает Круглый, вакцинация является единственным способом профилактики, как смертности и тяжелого течения заболевания, так и самой болезни вообще.

Эксперт также заявил, что сопутствующие заболевания у пожилых людей не являются противопоказанием для вакцинации. По его словам, необходимость прививки среди пожилых обусловлена как раз таким набором заболеваний и повышенным риском заражения.

«Чем тяжелее фон у таких граждан, чем больше сопутствующих заболеваний, чем тяжелее они протекают, тем больше у этой группы людей показаний к вакцинации», - заявил он.