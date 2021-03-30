Мэр Ниццы заявил, что сделал предзаказ на вакцину "Спутник V" Фото: REUTERS

Мэр французской Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что сделал предварительной заказ на российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V».

«Мы можем считать, что так», - сказал градоначальник в эфире телеканала BFMTV, комментируя вопрос, сделал ли он предзаказ российского препарата.

Как пояснил Эстрози, вакцины Pfizer, Moderna и AstraZeneca, а также Johnson&Johnson являются европейскими заказами, и поскольку нет никаких заказов по «Спутник V» на европейском уровне, то Ницца может сделать такой заказ. Однако мэр отметил, что не имеет право этим управлять. «Ожидаю, что Высший орган здравоохранения даст свое разрешение», - заявил он.

Эстрози рассчитывает, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) даст разрешение на использование российского препарата в июне этого года.

Напомним, накануне премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину «Спутник V». Он указал на то, что в Европе наблюдаются серьезные проблемы с вакцинацией.