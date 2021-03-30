Дмитрий Рогозин. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Запланированная вторая миссия России на Венеру будет связана с доставкой грунта с этой планеты на Землю. Об этом рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как уточнил глава госкорпорации, на сегодняшний день уже подписан контракт на начало работ по первому проекту - «Венере-Д», за которой последует еще одна работа по Венере.

«Мне представляется она крайне интересной, потому что она будет связана с забором грунта с Венеры и возвращения на Землю», - сказал глава Роскосмоса в рамках пленарного заседания «Королёвских чтений».

Рогозин также заявил, что Роскосмос способен обеспечить по меньшей мере 45 пусков ракет среднего и тяжелого класса в год.

Напомним, ранее научный руководитель Института космических исследований Российская академия наук Лев Зеленый рассказал о проектирование первой российской миссии на Венеру, а также разработка комплексной программы исследования этой программы, которую профинансировали на два года вперед.

Как писал сайт kp.ru, запуск миссии «Венера-Д» запланирован на 2029 год. Это будет первый российский аппарат, который направят к Венере с 1984 года. До 2025 года на разработку предполагается потратить примерно 550 миллионов рублей.