В Республике Мали одобрили применение российской вакцины «Спутник V» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Республике Мали одобрили использование российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Регистрация препарата прошло в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 30 марта.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Мали», - говорится в сообщении фонда.

Как отмечается, после прохождения регистрации в Республике Мали вакцина «Спутник V» одобрена в 58 странах с общим населением свыше 1,5 млрд человек. По данным РФПИ, по количеству полученных одобрений государственными регуляторами российский препарат занимает второе место в мире.

Напомним, как писал сайт kp.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, заявила, что спрос на российский препарат «весьма высок», отметив, что спрос на «Спутник V» растет в Евросоюзе в геометрической прогрессии.