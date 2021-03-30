Полиция задержала мужа и жену, подозреваемых в убийстве другой пары 16 лет назад

Подмосковные полицейские задержали супругов, обвиняемых в убийстве другой пары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники МВД по Московской области задержали мужа и жену, подозреваемых в убийстве, совершённом более 16 лет назад, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также уточнила, что, по версии следствия, летом 2004 года супружеская пара с ещё двумя сообщниками спланировали убийство другой супружеской пары. На следующий день они убили женщину и сбросили её тело в реку в подмосковной деревне Афинеево.

После этого они убили её мужа в деревне Апрелевка, также сбросили его тело в реку, а затем перегнали его машину в деревню Большое Покровское, чтобы запутать следы, и сожгли её.

Ирина Волк также рассказала, что после совершённого убийства пара оформила иностранное гражданство на другие имена и с другими датами рождения. В 2012 году они снова оформили российское гражданство по новым документам, но в России правоохранительные органы всё равно смогли установить их личность.

В отношении них возбудили уголовное дело по второе части 105 статьи Уголовного кодекса России. Один из их подельников уже был приговорён в 2005 году к 15 годам лишения свободы. Второй остаётся в федеральном розыске.