Общественник Хамзаев предложил премировать правоохранителей за обеспечение санитарной безопасности в пандемию

Правоохранителям могут дать премии за обеспечение санитарной безопасности во время пандемии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В России хотят премировать сотрудников правоохранительных органов, которые в период пандемии коронавируса занимались обеспечением санитарной безопасности. С таким предложением выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Свое обращение он направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Общественник отметил, что весь прошедший год в регионах России применялись особые требования санитарной безопасности в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекцией. При этом по словам Хамзаева, большая нагрузка по соблюдению этих требований в общественных местах и на транспорте легла именно на сотрудников правоохранительных органов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о возможности единовременного премирования сотрудников правоохранительных органов, которые были заняты обеспечением соблюдения требований санитарной безопасности в общественных местах, в размере двух должностных окладов», — цитирует текст обращения RT.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется. По его словам, самый сложный период уже остался позади, передает ОТР.