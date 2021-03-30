Врач рассказал, в каком возрасте повышается риск повторного заражения коронавирусом

Врач рассказал, в каком возрасте выше риск реинфекции коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган в интервью kp.ru рассказал, в каком возрасте повышается риск повторного заражения коронавирусной инфекцией.

- Недавний анализ миллионов результатов тестов на коронавирус, проведенный в Дании и опубликованный в журнале Lancet, показывает, что примерно через 6 месяцев после первоначального заражения защита от повторного инфицирования у лиц старше 65 лет была снижена до 47%. Это подчеркивает важность вакцинации в первую очередь именно представителей старшего поколения, — сообщил Каган.

Специалист добавил, что данные из Дании соответствуют результатам ранее проведенных исследований в Великобритании, Катаре и США. Каган рассказал, что меньшая защищенность пожилых людей объясняется так называемым иммунным старением. При этом вернуть иммунитет в норму нельзя никакими лекарства, единственный способ защитить себя от коронавирусной инфекции в преклонном возрасте — вакцинация.

Напомним, Михаил Каган дал интервью сайту kp.ru, где рассказал, почему люди повторно заражаются коронавирусом, какая категория людей больше всего подвержена этому и как будет протекать болезнь при реинфекции.