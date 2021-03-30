Депутат Европарламента напомнил коллегам об эффективности российской вакцины «Спутник V»

В Европарламенте напомнили об эффективности российской вакцины Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутат Европарламента от Франции Брис Ортефе напомнил об эффективности российской вакцины «Спутник V» и обратил внимание коллег на сроки регистрации препарата. Парламентарий напомнил, что еще в феврале авторитетный научный журнал The Lancet писал о том, что исследования подтвердили эффективность российского препарата, однако вакцина до сих пор не зарегистрирована в Европе.

«Соглашения о производстве заключены с Италией, Францией, Испанией и Германией. Ввиду медленных темпов поставок вакцин, о которых договорилась Еврокомиссия, российскую вакцину, одобренную в 54 странах (к моменту публикации число таких стран возросло до 57. — прим. ред.), уже заказали Венгрия, Чехия и Словакия», — цитирует депутата RT.

При этом Ортефе напомнил, что недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон недавно заявил, что Евросоюзу «не нужен Спутник V». УЦчитывая вышесказанное, политик обратился к парламенту с вопросом, согласны ли представители ЕС с утверждением Бретона.

Также Ортефе попросил уточнить идет ли рассмотрение сроков введения вакцины в оборот или после выступления Бретона этот вопрос остановлен.

Напомним, ранее еврокомиссар Тьерри Бретон действительно заявил, что ЕС не нуждается в российской вакцине «Спутник V». Это заявление политик сделал исходя из того, что в Европе уже зарегистрировано четыре других препарата, передает телеканал «360».

Добавим, ранее сообщалось, что Москва вошла в топ-3 лидеров международного рейтинга по инновациям при борьбе с коронавирусом. Также лидерами по инновациям признаны два американских города - Сан-Франциско и Нью-Йорк, передает РИАМО.