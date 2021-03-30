Врач назвал условия, влияющие на риск повторного заражения коронавирусом

Врач рассказал, какие факторы влияют на риск повторного заражения COVID-19 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган в интервью kp.ru перечислил факторы, влияющие на риск реинфекции коронавирусом.

- У некоторых людей могут быть сопутствующие заболевания, которые ослабляют реакцию их иммунной системы на инфекцию и вакцинацию. У других в силу сочетания случайных обстоятельств может образоваться меньше нейтрализующих антител и клеток Т-лимфоцитов, которые способны подавить коронавирусную инфекцию в самом ее начале, — сообщил Каган.

Он отметил, что риск повторного заражения вирусом повышает ослабление иммунитета с течением времени, появление новых штаммов коронавируса и любые иммунодефицитные состояния. Также повторно заразиться могут переболевшие в легкой форме, так как в таком случае иммунитет к болезни развивается слабее.

Напомним, Михаил Каган дал интервью kp.ru, в котором рассказал, какие категории людей наиболее подвержены реинфекции коронавирусом, и как будет протекать болезнь при повторном заражении.

Ранее специалист рассказал, в каком возрасте повышается риск повторного заражения коронавирусом. Он сообщил, что всего через полгода после первоначального заражения защита от повторного инфицирования у лиц старше 65 лет была снижена до 47%. Это объясняется иммунным старением.