В России зафиксировано минимальное с 1 октября 2020 года число новых заражённых коронавирусом

В России выявлено 8 277 случаев коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 8 277 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается в данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Новые заражённые есть в 84 регионах России из 85.

Среди заболевших у 12,2% не было никаких симптомов коронавируса. Общее число заразившихся за всё время пандемии в стране составляет 4,53 миллиона человек.

Число погибших от заражения COVID-19 достигло 98 442 человек. За сутки скончались 409 заражённых пациентов.

Число выздоровевших после лечения от коронавируса увеличилось за сутки на 9 588 человек и составляет 4,1 миллиона.

Регионами, где выявлено наибольшее число заболевших, стали Москва (1 291), Санкт-Петербург (719) и Московская область (556).

Меньше всего заражений выявлено в Ненецком автономном округе (3), Магаданской области (2) и Тыве (1).