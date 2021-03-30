Новый транспортник Ил-112 второй раз поднялся в небо

Ил-112В Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Новый российский военно-транспортный самолет Ил-112В успешно завершил свой второй полет на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО). Свой второй полет лайнер начал в 11:35 по московскому времени во вторник, 30 марта, и успешная посадка прошла в 12:04 по московскому времени.

Напомним, первый раз Ил-112 поднялся в небо два года назад - 30 марта 2019 года, также на Воронежском авиастроительном объединении. Второй полет был запланирован на апрель прошлого года, однако он не состоялся из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы, которая уже завершена.

По итогам теста заказчик самолета, Министерство обороны высказал ряд замечаний. В частности, масса лайнера оказалась на две тонны больше запланированной, в связи с этим воздушное судно не соответствовало техническому заданию по транспортировке пяти тонн груза на максимальную дальность в 1200 километров.

Кроме того, в процессе доработки Ил-112 лишился части штурманской аппаратуры, были заменены створки грузового люка, доработаны стойки шасси.

«Проведены мероприятия по снижению веса машины, сейчас он приближен к требованиям заказчика. Устранены замечания по конструктиву и другим моментам», - приводит ТАСС слова представителя КБ «Ил» Александр Анохин.