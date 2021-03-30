Названы города России с самыми бестактными жителями

Опрос россиян показал, в каких городах проживают самые бестактные россияне Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опрос россиян показал, в каких городах проживают самые бестактные граждане.

Как уточняет агентство Zoom Market, в исследовании приняли участие жители 21 города России в возрасте от 18 лет. Они ответили на три вопроса: вмешивают ли они в чужие разговоры, любят ли давать советы даже незнакомым людям и всегда дослушивают собеседника до конца, не перебивая.

Первая пятерка антирейтинга сформировалась так:

— Ростов-на-Дону;

— Воронеж;

— Сочи;

— Иваново;

— Белгород.

Москва расположилась лишь на 20 месте. "Культурная столица России" — Санкт-Петербург — оказалась выше и заняла 13 место.

Опрос показал, что 86% респондентов любят давать советы даже незнакомцам, 23% могут вмешаться в чужой разговор, а 67% россиян стараются дослушать собеседника до конца.

Ранее были названы средние и малые города России с самой высокой средней зарплатой. В первой пятерке рейтинга расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, а также Сахалинская область.